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«Нафтогаз» озвучив ціну газу
для населення до кінця...

«Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:48

«Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
У НАК "Нафтогаз" обіцяють зберегти діючу ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону.

Дивися повний текст «Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:48

Злые языки говорят, что на какой-то объем цена 7,42, на все, что сверху - биржевая.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 12:17

  summacut написав:Злые языки говорят, что на какой-то объем цена 7,42, на все, что сверху - биржевая.

не для всех, а только для тех кто поверил в сказку о том как хорошо организовывать ОСББ - для них цена нафтогаза на объём превышающий среднее значение потребления за последние 3 года (фиксированный объём) в сентябре уже обходится в 17,10 грн./м3, а в октябре будет ещё выше...

цена 7,42 тоже не соответствует действительности - цена по договору на фиксированный объём 7.583,89 грн. за 1000 м3?

но и этого им показались мало - необходимо заключить договор на договорное списание с ощадбанком и платить ещё дополнительно по 1000 грн. ежемесячно...

так что самым большим спекулянтом в Украине по-прежнему остаётся государство...

Тракторист
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