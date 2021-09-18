У НАК "Нафтогаз" обіцяють зберегти діючу ціну на газ для населення до кінця опалювального сезону.
Дивися повний текст «Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 11:48
«Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця опалювального сезону.
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:48
Злые языки говорят, что на какой-то объем цена 7,42, на все, что сверху - биржевая.
Додано: Сер 22 вер, 2021 12:17
не для всех, а только для тех кто поверил в сказку о том как хорошо организовывать ОСББ - для них цена нафтогаза на объём превышающий среднее значение потребления за последние 3 года (фиксированный объём) в сентябре уже обходится в 17,10 грн./м3, а в октябре будет ещё выше...
цена 7,42 тоже не соответствует действительности - цена по договору на фиксированный объём 7.583,89 грн. за 1000 м3?
но и этого им показались мало - необходимо заключить договор на договорное списание с ощадбанком и платить ещё дополнительно по 1000 грн. ежемесячно...
так что самым большим спекулянтом в Украине по-прежнему остаётся государство...
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