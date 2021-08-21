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Хто повинен перевіряти наявність
страхового поліса в...

Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:01

Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в електронній системі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:01

Один маааленький нюанс. Согласно ст.21.2 закона про осаго, проверять полис инспектор имеет право ТОЛЬКО в случае составлении протокола, или при оформлении ДТП, или пограничники при пересечении госграницы.
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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