Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в електронній системі.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 17:01
Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто повинен перевіряти наявність страхового поліса в електронній системі.
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:01
Один маааленький нюанс. Согласно ст.21.2 закона про осаго, проверять полис инспектор имеет право ТОЛЬКО в случае составлении протокола, или при оформлении ДТП, или пограничники при пересечении госграницы.
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