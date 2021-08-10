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Псевдовакцинація за 6 тис.
грн: кіберполіція викрила...

Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:39

Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у Мінцифри подробиці.

Дивися повний текст Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила схему фальшивих сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:39

Я так понимаю, что 6000 гривен платили за сертификат упоротые антипрививочники.
avk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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