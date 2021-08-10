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Дивися повний текст Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила схему фальшивих сертифікатів.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 17:39
Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Псевдовакцинація за 6 тис. грн: кіберполіція викрила схему фальшивих сертифікатів.
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:39
Я так понимаю, что 6000 гривен платили за сертификат упоротые антипрививочники.
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