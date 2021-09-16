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В Україні почали засуджувати
«самокатників»: які штрафи...

В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40

В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
В Єдиному реєстрі судових рішень зафіксовано 3 кримінальні справи, пов’язані з ДТП на електросамокаті.

Дивися повний текст В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи платять порушники.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40

Самокатных 3,14доров переместить на проезжую часть. Пусть там с машинами бодаются. Тротуары и пешеходные зоны только для пешеходов (и детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 18:01

Права хоть еще не нужны на них?
wild2006
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