В Єдиному реєстрі судових рішень зафіксовано 3 кримінальні справи, пов’язані з ДТП на електросамокаті.
Дивися повний текст В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи платять порушники.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40
В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали засуджувати «самокатників»: які штрафи платять порушники.
Додано: Сер 22 вер, 2021 17:40
Самокатных 3,14доров переместить на проезжую часть. Пусть там с машинами бодаются. Тротуары и пешеходные зоны только для пешеходов (и детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
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