Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Пенсійна реформа: які
закони готують у 2025 році

Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:06

Пенсійна реформа: які закони готують у 2025 році

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів планує запровадити єдину прогнозовану пенсійну систему. Вона має встановити прямий зв’язок між страховими внесками, тривалістю їх сплати та розміром пенсії.

Дивися повний текст
R2

Робот новин
 
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 12:06

спец пенсії то є зло і їх треба відмінити
yuluk
 
Модератори: Ірина_, Модератор
Модератори: Ірина_, Модератор

