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Зростання промвиробництва в
Україні сповільнилося майже...

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:17

Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,6%.

Дивися повний текст Зростання промвиробництва в Україні сповільнилося майже до нуля.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:17

Яке зростання, коли вже четвертий місяць поспіль падіння ?
sergiykopyl
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