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У Києві повернуть штрафи
за порушення карантину

У Києві повернуть штрафи за порушення карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 13:25

У Києві повернуть штрафи за порушення карантину

Пропонуємо до обговорення:
Столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог.

Дивися повний текст У Києві повернуть штрафи за порушення карантину.
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 13:25

Карантин давно пора отменить!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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