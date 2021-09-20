Столична Держспоживслужба почне знову штрафувати за порушення санітарних та протиепідемічних вимог.
Дивися повний текст У Києві повернуть штрафи за порушення карантину.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 13:25
У Києві повернуть штрафи за порушення карантину
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Дивися повний текст У Києві повернуть штрафи за порушення карантину.
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