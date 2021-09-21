Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
Дивися повний текст Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в Раді перепишуть проєкт бюджету-2022.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24
Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в Раді перепишуть проєкт бюджету-2022.
Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24
А рішення як завжди для наших "фахівців" дуже просте-підняти тариф чи на газ чи на світло гривень так на 5 і підвищити мінімалку гривень так до 210.От і все.
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