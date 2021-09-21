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Зростання прожиткового мінімуму
на 200 грн — це мало: в...

Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24

Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Дивися повний текст Зростання прожиткового мінімуму на 200 грн — це мало: в Раді перепишуть проєкт бюджету-2022.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24

А рішення як завжди для наших "фахівців" дуже просте-підняти тариф чи на газ чи на світло гривень так на 5 і підвищити мінімалку гривень так до 210.От і все.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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