Один із способів купівлі житла на первинному ринку – за перевідступом (у народі - по переуступці).
Дивися повний текст Як правильно купити квартиру за перевідступом.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 16:22
Як правильно купити квартиру за перевідступом
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Дивися повний текст Як правильно купити квартиру за перевідступом.
Додано: Чет 23 вер, 2021 16:22
Главное хорошо проверять что покупаешь по переуступке) особенно вызывает много вопросов если в ЖК продают много квартир по такой схеме.
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