RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як правильно купити
квартиру за перевідступом

Як правильно купити квартиру за перевідступом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 16:22

Як правильно купити квартиру за перевідступом

Пропонуємо до обговорення:
Один із способів купівлі житла на первинному ринку – за перевідступом (у народі - по переуступці).

Дивися повний текст Як правильно купити квартиру за перевідступом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95488
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 16:22

Главное хорошо проверять что покупаешь по переуступке) особенно вызывает много вопросов если в ЖК продают много квартир по такой схеме.
Феодал
 
Повідомлень: 31
З нами з: 18.08.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akido і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацполіція хоче купити 6,5 тис. комплектів боді-камер...
R2 » П'ят 10 вер, 2021 17:15
1 118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 17:15
sena_2008atp
45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це...
R2 » П'ят 27 сер, 2021 13:15
3 338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 14:27
Феодал
Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що... 1, 2
R2 » Вів 24 сер, 2021 08:16
19 2367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 22:16
pyatnitsa2008

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98309)
23.09.2021 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.