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Чотири держави об'єдналися для будівництва водневого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 20:34
Пропонуємо до обговорення:
Четверо операторів газотранспортних систем з України, Німеччини, Словаччини та Чехії створили спільну ініціативу "Центральноєвропейський водневий коридор".
Дивися повний текст Чотири держави об'єдналися для будівництва водневого коридору з України до Німеччини
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Додано: Чет 23 вер, 2021 20:34
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Додано: Чет 23 вер, 2021 20:36
Осталось с3.14здить где-то водороду.
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