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Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:43
Пропонуємо до обговорення:
А також пом’якшили оподаткування з продажу понад двох об’єктів нерухомості за рік.
Дивися повний текст Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового законопроєкту
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:44
Ну вот. А тут так боялись за квартирных спекулей.
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