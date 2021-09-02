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Оподаткування житла на «вторинці»
прибрали з податкового...

Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:43

Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового...

Пропонуємо до обговорення:
А також пом’якшили оподаткування з продажу понад двох об’єктів нерухомості за рік.

Дивися повний текст Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового законопроєкту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:44

Ну вот. А тут так боялись за квартирных спекулей.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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