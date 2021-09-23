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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:53 Мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою



У застосунку є такі функції:



Курси 150+ валют

Ви можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.



Чотири джерела



Вам доступний офіційний курс НБУ, котирування на міжбанку, курси в банках і пунктах обміну.



Якщо ви хочете обміняти готівку, зверніть увагу на курси в банках і пунктах обміну. За допомогою програми ви можете порівняти, де найвигідніше обміняти валюту.



Зручний конвертер валют



Ви можете конвертувати будь-які валютні пари за декілька секунд.



Карта з відділеннями банків і пунктів обміну



Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти – карта допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і курсу.



Завантажити додаток можна за посиланням:

Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn

Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8



Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на Шановні форумчани, хочемо нагадати, що "Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютоюВи можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.Вам доступний офіційний курс НБУ, котирування на міжбанку, курси в банках і пунктах обміну.Якщо ви хочете обміняти готівку, зверніть увагу на курси в банках і пунктах обміну. За допомогою програми ви можете порівняти, де найвигідніше обміняти валюту.Ви можете конвертувати будь-які валютні пари за декілька секунд.Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти – карта допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і курсу.Завантажити додаток можна за посиланням:Для iOS:Для Android:Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua Ірина_

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