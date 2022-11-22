Конференція для інвесторів

Інновації та нові технології роблять інвестиції доступнішими та зручнішими, але крім капіталу та рахунку потрібно ще одне 一 правильна стратегія.
Запрошуємо вас, 30 вересня , взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?
Можливості, які вас чекають на битві інвесторів:
- Глибокий аналіз стратегій «Биків» і «Ведмедів» та нюанси їх роботи у реальному світі.
- Розбір кейсів заробітку на реальних прикладах під час росту ринку та фінансових криз.
- Нетворкінг з інвесторами, фінансовими консультантами, аналітиками та експертами.
- Розбір трендів, які сьогодні рухають ринок: штучний інтелект, сировина тощо.
- Інсайти від виступів інвесторів, яких ви «читаєте» й «дивитеся» в соцмережах.
- Благодійний аукціон за донат на ЗСУ та консультаціями експертів конфи у подарунок.
3 причин, чому вам варто прийти на конференцію:
- Щоб дізнатися, з чого почати працювати та заробляти (!) на фондовому ринку
- Щоб розібрати надійні та дохідні інструменти пасивного доходу із реального бізнесу
- Щоб почути, як вам сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування
Чия стратегія виграє? "Ведмеді", що заробляють на спаді ринку чи "Бики", що орієнтуються на ріст ринку
🗓️ Дата: 30 вересня
⏰ Час: 13.00-18.00
📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12
Деталі та реєстрація на конференцію