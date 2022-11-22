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Додано: Вів 26 вер, 2023 10:16 Конференція для інвесторів

Інновації та нові технології роблять інвестиції доступнішими та зручнішими, але крім капіталу та рахунку потрібно ще одне 一 правильна стратегія.



Запрошуємо вас, 30 вересня , взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?



Можливості, які вас чекають на битві інвесторів:



- Глибокий аналіз стратегій «Биків» і «Ведмедів» та нюанси їх роботи у реальному світі.

- Розбір кейсів заробітку на реальних прикладах під час росту ринку та фінансових криз.

- Нетворкінг з інвесторами, фінансовими консультантами, аналітиками та експертами.

- Розбір трендів, які сьогодні рухають ринок: штучний інтелект, сировина тощо.

- Інсайти від виступів інвесторів, яких ви «читаєте» й «дивитеся» в соцмережах.

- Благодійний аукціон за донат на ЗСУ та консультаціями експертів конфи у подарунок.



3 причин, чому вам варто прийти на конференцію:



- Щоб дізнатися, з чого почати працювати та заробляти (!) на фондовому ринку

- Щоб розібрати надійні та дохідні інструменти пасивного доходу із реального бізнесу

- Щоб почути, як вам сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування



Чия стратегія виграє? "Ведмеді", що заробляють на спаді ринку чи "Бики", що орієнтуються на ріст ринку



🗓️ Дата: 30 вересня

⏰ Час: 13.00-18.00

📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12



Деталі та реєстрація на конференцію за посиланням , а з промо-кодом FinanceBM отримайте знижку 10% Світ інвестицій змінився. Тепер це не елітарне місце, де заробляють професійні інвестори й аналітики, а місце пасивного доходу мільйонів прости людей.Інновації та нові технології роблять інвестиції доступнішими та зручнішими, але крім капіталу та рахунку потрібно ще одне 一 правильна стратегія.Запрошуємо вас, 30 вересня , взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?- Глибокий аналіз стратегій «Биків» і «Ведмедів» та нюанси їх роботи у реальному світі.- Розбір кейсів заробітку на реальних прикладах під час росту ринку та фінансових криз.- Нетворкінг з інвесторами, фінансовими консультантами, аналітиками та експертами.- Розбір трендів, які сьогодні рухають ринок: штучний інтелект, сировина тощо.- Інсайти від виступів інвесторів, яких ви «читаєте» й «дивитеся» в соцмережах.- Благодійний аукціон за донат на ЗСУ та консультаціями експертів конфи у подарунок.- Щоб дізнатися, з чого почати працювати та заробляти (!) на фондовому ринку- Щоб розібрати надійні та дохідні інструменти пасивного доходу із реального бізнесу- Щоб почути, як вам сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестуванняЧия стратегія виграє? "Ведмеді", що заробляють на спаді ринку чи "Бики", що орієнтуються на ріст ринку🗓️ Дата: 30 вересня⏰ Час: 13.00-18.00📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12Деталі та реєстрація на конференцію, а з промо-кодом FinanceBM отримайте знижку 10% Ірина_

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