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Конференція для інвесторів

Конференція для інвесторів
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 26 вер, 2023 10:16

Конференція для інвесторів

Світ інвестицій змінився. Тепер це не елітарне місце, де заробляють професійні інвестори й аналітики, а місце пасивного доходу мільйонів прости людей.
Інновації та нові технології роблять інвестиції доступнішими та зручнішими, але крім капіталу та рахунку потрібно ще одне 一 правильна стратегія.

Запрошуємо вас, 30 вересня , взяти участь в конференції “Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій” і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів - биком чи ведмедем?

Можливості, які вас чекають на битві інвесторів:

- Глибокий аналіз стратегій «Биків» і «Ведмедів» та нюанси їх роботи у реальному світі.
- Розбір кейсів заробітку на реальних прикладах під час росту ринку та фінансових криз.
- Нетворкінг з інвесторами, фінансовими консультантами, аналітиками та експертами.
- Розбір трендів, які сьогодні рухають ринок: штучний інтелект, сировина тощо.
- Інсайти від виступів інвесторів, яких ви «читаєте» й «дивитеся» в соцмережах.
- Благодійний аукціон за донат на ЗСУ та консультаціями експертів конфи у подарунок.

3 причин, чому вам варто прийти на конференцію:

- Щоб дізнатися, з чого почати працювати та заробляти (!) на фондовому ринку
- Щоб розібрати надійні та дохідні інструменти пасивного доходу із реального бізнесу
- Щоб почути, як вам сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування

Чия стратегія виграє? "Ведмеді", що заробляють на спаді ринку чи "Бики", що орієнтуються на ріст ринку

🗓️ Дата: 30 вересня
⏰ Час: 13.00-18.00
📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12

Деталі та реєстрація на конференцію за посиланням, а з промо-кодом FinanceBM отримайте знижку 10% 
Ірина_
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Повідомлень: 3735
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