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В США Коломойському дозволили
продати нерухомість у...

В США Коломойському дозволили продати нерухомість у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:21

В США Коломойському дозволили продати нерухомість у...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Сполучених Штатів дозволила компанії українського олігарха Ігоря Коломойського продати будівлю в Техасі, яка раніше була заморожена у справі про відмивання коштів, для виплати податкового та інших боргів.

Дивися повний текст В США Коломойському дозволили продати нерухомість у Техасі, щоб виплатити борги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:22

Вот это ждет всех кто тут наворовал и туда вывез. Они сейчас закрывают глаза на разворовывание, но потом все заберут в пользу их государству
p_a_l
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