Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:20

Багато країн прагнуть стати фінтех-новаторами, оскільки інвестиції в цю сферу вражаючі, і кожен хоче схопити «шматок пирога».

Пропонуємо до обговорення:Дивися повний текст Юлія Барабаш: How deep is your love? Найпрогресивніші країни світу по впровадженню фінтех-рішень