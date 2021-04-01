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Юлія Барабаш: How deep is
your love? Найпрогресивніші...

Юлія Барабаш: How deep is your love? Найпрогресивніші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:20

Юлія Барабаш: How deep is your love? Найпрогресивніші...

Пропонуємо до обговорення:
Багато країн прагнуть стати фінтех-новаторами, оскільки інвестиції в цю сферу вражаючі, і кожен хоче схопити «шматок пирога».

Дивися повний текст Юлія Барабаш: How deep is your love? Найпрогресивніші країни світу по впровадженню фінтех-рішень.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:20

Украину весь мир знает в блокчейн среде и почти никто что такое Литва
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