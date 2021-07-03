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Ставки за автокредитами знизилися
в 1,5-2 рази: банкіри...

Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:34

Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року українські банки зробили максимальне зниження ставок за автокредитами і в деяких випадках вони досягли рекордних 0,01% річних.

Дивися повний текст Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри пояснили причину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:37

Ну да, просто эти ставки при кредите на год-два и добавили "коммисию за выдачу кредита" 6% + страховку по рыночному рейту в 8%(при 4% Каско и страховых).
arheops
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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