Цього року українські банки зробили максимальне зниження ставок за автокредитами і в деяких випадках вони досягли рекордних 0,01% річних.
Дивися повний текст Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри пояснили причину.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:34
Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за автокредитами знизилися в 1,5-2 рази: банкіри пояснили причину.
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:37
Ну да, просто эти ставки при кредите на год-два и добавили "коммисию за выдачу кредита" 6% + страховку по рыночному рейту в 8%(при 4% Каско и страховых).
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