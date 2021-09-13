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Українцям не варто розраховувати
на серйозні суми при...

Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:06

Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив економіст Олег Пендзин.

Дивися повний текст Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при накопичувальній пенсії — економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:33

30 лет... если бы 30 лет назад кто то стал откладывать гривны на пенсию то сейчас бы имел копейки... кризисы 1998-2008-2014 годов + инфляция все бы обнулили. Разве что вкладывать в физическое золото.. И то.... в 1992-2000 годах за грамм золота можно было оплатить коммуналку за год вперед... сейчас зимой только на отопление хватит)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:03

Re: Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...

ну тут не так однозначно, но прогнозы рисовать опасно ))
например, такой: экономика будет не слабой но уверенной, агро, чуток ИТ, металл
стабильно собираемые налоги, стабильно работающие госуслуги с достойными зарплатами
и 8-10 млн населения
cohan
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