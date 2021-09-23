В Україні до кінця цього року хліб може зрости в ціні від 5 до 25%.
Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01
В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
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Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
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