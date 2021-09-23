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В Україні хліб може
подорожчати на 25% – Новак

В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01

В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця цього року хліб може зрости в ціні від 5 до 25%.

Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01

вау, очередное зеленое достижение
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:17

Ну, за год он уже процентов на 30 поднялся ... :)
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