|
|
В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01
Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця цього року хліб може зрости в ціні від 5 до 25%.
Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95528
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01
вау, очередное зеленое достижение
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:17
Ну, за год он уже процентов на 30 поднялся ... :)
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор