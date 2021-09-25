В Україні до кінця цього року хліб може зрости в ціні від 5 до 25%.
Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 08:01
В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак.
Додано: Пон 27 вер, 2021 10:59
Почнму подорожало сырьё???Постоянно во всех сми распинаются,что в этом году рекордный урожай за все годы независимости.это очередное подтверждение,что украинский рынок работает по "диким" спекулятивным законам.В аграрной Украине продукты питания дороже,чем в Европе.
Додано: Пон 27 вер, 2021 12:37
R2
Мене більше цікавить хто піарить так щоразу гречку?) Як тільки щось десь пішло не туди, всі запасаються гречкою. Чому в Новусі вона стартує з 40 грн, а гречка під брендом "Novus" взагалі 60 грн.
Хоч поруч лежать інші крупи за ціною 12-15 грн за кг.
Якщо вона така популярна і корисна - чому її не засіюють відштовхуючись від цін. Же ж ніхто не скасовував стадний ефект, коли цього року морква дорожча, наступного року всі її сіють.
А гречка стабільно дорога, стабільно популярна, стабільно в дефіциті.
Гречка популярна тільки в нас? Чи та на експорт її йде багато?
І умовно 100 сортів хліба це про додану вартість, а не про користь. І всерівно купують, роблячи статистику.
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:26
Додано: Пон 27 вер, 2021 16:43
Re: В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
Купили хлебопечку и сами напекли, точнее она сама напекла.
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