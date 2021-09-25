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В Україні хліб може подорожчати на 25% – Новак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:44
Одно не понятно, почему не на 50%?
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Прораб
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:59
и возникает вопрос: а какой тогда смысл в построении аграрной супердержавы для самих украинцев (за вычетом экспортеров) если внутренние цены на продовольство нестабильны и растут ? урожаи космические - цены тоже космические. Подозреваю, что-то здесь не так. Где государственное регулирование на основные социальные товары ? где экспортные пошлины ?
или либертарианство совсем съело мозг ?
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Alex2007
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