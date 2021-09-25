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По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження геоінформаційної системи (ГІС) "Увекон", пише UBR.ua.
Дивися повний текст По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по регіонах
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:40
прям как в 2006-2007, очереди стоят в ОП
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