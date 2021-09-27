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тих, хто цікавиться валютою

Мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:02

Мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою

Шановні форумчани, хочемо нагадати, що "Мінфін" запустив мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою

У застосунку є такі функції:

Курси 150+ валют
Ви можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.

Чотири джерела

Вам доступний офіційний курс НБУ, котирування на міжбанку, курси в банках і пунктах обміну.

Якщо ви хочете обміняти готівку, зверніть увагу на курси в банках і пунктах обміну. За допомогою програми ви можете порівняти, де найвигідніше обміняти валюту.

Зручний конвертер валют

Ви можете конвертувати будь-які валютні пари за декілька секунд.

Карта з відділеннями банків і пунктів обміну

Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти – карта допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і курсу.

Завантажити додаток можна за посиланням:
Для iOS: https://apple.co/3Cs0Xrn
Для Android: https://bit.ly/3Cqgjg8

Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua.
Ірина_
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