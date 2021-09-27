Мобільний застосунок для тих, хто цікавиться валютою

У застосунку є такі функції:
Курси 150+ валют
Ви можете дізнатися курс навіть найрідкіснішої валюти.
Чотири джерела
Вам доступний офіційний курс НБУ, котирування на міжбанку, курси в банках і пунктах обміну.
Якщо ви хочете обміняти готівку, зверніть увагу на курси в банках і пунктах обміну. За допомогою програми ви можете порівняти, де найвигідніше обміняти валюту.
Зручний конвертер валют
Ви можете конвертувати будь-які валютні пари за декілька секунд.
Карта з відділеннями банків і пунктів обміну
Якщо вам потрібен готівковий обмін валюти – карта допоможе знайти пункт обміну або банк, який підійде вам по розташуванню і курсу.
Завантажити додаток можна за посиланням:
Для iOS:
Для Android:
Команда “Мінфін Валюта” з радістю приймає побажання користувачів щодо вдосконалення сервісу. Якщо у вас є пропозиції, як зробити його кориснішим – напишіть на auction@minfin.com.ua.