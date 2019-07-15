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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:02
МВФ огласил курс гривны к доллару до 2024 года для Украины
В этом видео мы расскажем о прогнозе МВФ по курсу гривны к доллару, а именно обсудим следующие вопросы:
00:20 - для чего МВФ делает прогноз
02:19 - что закладывает МВФ в курс
07:37 - на что ориентироваться инвесторам при долгосрочном инвестирование
Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
2019 год — 28,68 грн/доллар
2020 год — 29,96 грн/доллар
2021 год — 30,55 грн/доллар
2022 год — 31,01 грн/доллар
2023 год — 31,47 грн/доллар
2024 год — 31,94 грн/доллар.
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