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МВФ огласил курс гривны к
доллару до 2024 года для Украины

МВФ огласил курс гривны к доллару до 2024 года для Украины
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:02

МВФ огласил курс гривны к доллару до 2024 года для Украины


В этом видео мы расскажем о прогнозе МВФ по курсу гривны к доллару, а именно обсудим следующие вопросы:

00:20 - для чего МВФ делает прогноз
02:19 - что закладывает МВФ в курс
07:37 - на что ориентироваться инвесторам при долгосрочном инвестирование


Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит:
2019 год — 28,68 грн/доллар
2020 год — 29,96 грн/доллар
2021 год — 30,55 грн/доллар
2022 год — 31,01 грн/доллар
2023 год — 31,47 грн/доллар
2024 год — 31,94 грн/доллар.
Ірина_
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