Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.
Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:04
Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів
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Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05
а почему он должен бронировать себе в убыток, да ещё когда Россия официально объявлена врагом Украины? Ведь америкосы не поставляют газ в Европу, а продают его в Азии, т.к. там цена выше. Это результат "деятельности" власти Украины.
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