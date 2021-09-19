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Ціна на газ у Європі вперше
перевищила 1000 доларів

Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:04

Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05

а почему он должен бронировать себе в убыток, да ещё когда Россия официально объявлена врагом Украины? Ведь америкосы не поставляют газ в Европу, а продают его в Азии, т.к. там цена выше. Это результат "деятельности" власти Украины.
parus1952
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