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Ціна на газ у Європі вперше
перевищила 1000 доларів

Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:04

Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Дивися повний текст Ціна на газ у Європі вперше перевищила 1000 доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05

а почему он должен бронировать себе в убыток, да ещё когда Россия официально объявлена врагом Украины? Ведь америкосы не поставляют газ в Европу, а продают его в Азии, т.к. там цена выше. Это результат "деятельности" власти Украины.
parus1952
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:25

parus1952, Если россия монополист благодаря предательству германии и северному потоку-2, то она может ставить любые цены, при чем тут правительство Украины?
Scream
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:13

К сведению, во Франции газ подорожал на 44% с января, последнее подорожание с 1 октября на 12,6%. Франция не зависит от поставок Газпрома на столько.

https://www.francetvinfo.fr/economie/en ... 86545.html
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:26

Газ по схематозам накрутили не русские. В Европе пусть разбираются со своими же схемами. Там ищите причину.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:53

  Scream написав:parus1952, Если россия монополист благодаря предательству германии и северному потоку-2, то она может ставить любые цены, при чем тут правительство Украины?

а чего они монополисты? год назад они тока 30% в европы поставляли.. Штаты свой газ тащить не хотят - было дороговато, уже, правда, нет.
ну, и кого предала германия, можно поподробнее?
sequence
 
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