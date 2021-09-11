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В Україну масово везуть
контрабанду Apple: митники...

В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:07

В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр Державної митної служби.

Дивися повний текст В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники виявили нову партію на 1 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:08

ничего не понятно
коридор зеленый, 100 евро тоже зеленые, неужели перестало работать?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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