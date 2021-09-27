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До кінця тижня курс долара
розвернеться на 180 градусів...

До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:10

До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів...

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучив аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Дивися повний текст До кінця тижня курс долара розвернеться на 180 градусів - прогноз експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:10

давно пора
27,60 ждем

не, ну не перед новым годом же?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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