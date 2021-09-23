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Уряд та «Нафтогаз» готують
для населення нову схему...

Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06

Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...

Пропонуємо до обговорення:
Планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.

Дивися повний текст Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06

Так давайте на год вперед сразубрать или на два-три, чтоб Витренкам премию было с чего выписать, за супер прибыль на сейчас.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:16

R2 ОПГ это все Чиновники .
vitalijinvestor
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:26

Есть счетчик газа, он реально показывает потребление. Хотят ввести скрытую предоплату.
zloy_ukr
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