Finance.ua: Чи можуть у вас забрати житло за борги?

Додано: Вів 28 вер, 2021 12:15
«У всіх бувають скрутні ситуації, варто пам’ятати, що це тимчасово, – каже Олег Голубенко. – Важливо не відкладати розв'язання проблеми на потім, звертатися до постачальника щодо реструктуризації заборгованості, вживати заходів щодо зменшення наявного боргу, зменшення витрат на житлово-комунальні послуги надалі».
У нас одна сплошная скрутна ситуація з 2014р, чем платить если пенсии не хватает на еду, субсидии не хватает. Хоть реструктуризируй долг хоть нет, деньги на его оплату не появятся, пока тарифы растут. Хотя решение есть Зе повесить за одно место, ау его семьи забрать все и дать прож. минимум пусть выживают. Папе же он поставил пенсию не как у всех.