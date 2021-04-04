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Finance.ua: Чи можуть у вас
забрати житло за борги?

Finance.ua: Чи можуть у вас забрати житло за борги?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:15

Finance.ua: Чи можуть у вас забрати житло за борги?

Пропонуємо до обговорення:
Та як захистити свої права
Чи можуть за борги забрати квартиру чи будинок? За законом, так. Щоправда, це залежить від суми заборгованості. Також потрібне відповідне рішення суду. А суд – це можливість захистити свої права, зокрема, право на житло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:15

«У всіх бувають скрутні ситуації, варто пам’ятати, що це тимчасово, – каже Олег Голубенко. – Важливо не відкладати розв'язання проблеми на потім, звертатися до постачальника щодо реструктуризації заборгованості, вживати заходів щодо зменшення наявного боргу, зменшення витрат на житлово-комунальні послуги надалі».

У нас одна сплошная скрутна ситуація з 2014р, чем платить если пенсии не хватает на еду, субсидии не хватает. Хоть реструктуризируй долг хоть нет, деньги на его оплату не появятся, пока тарифы растут. Хотя решение есть Зе повесить за одно место, ау его семьи забрать все и дать прож. минимум пусть выживают. Папе же он поставил пенсию не как у всех.
swsashadow
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