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Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16
Пропонуємо до обговорення:
КМДА опрацьовує можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, який буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів, та із відповідним листом звернулась до "Нафтогазу".
Дивися повний текст Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу
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R2
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16
Краще в метро, мости і велику кільцеву.
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Rainbow
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:21
Rainbow написав:
Краще в метро, мости і велику кільцеву.
так вони і будуть інвестувати у видобуток газу в метро...
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Slon_Nosov
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