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Влада Києва планує
інвестувати у видобуток газу

Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16

Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу

Пропонуємо до обговорення:
КМДА опрацьовує можливість інвестувати у видобуток українського природного газу, який буде спрямований підприємством теплокомуненерго у виробництво теплової енергії для споживачів, та із відповідним листом звернулась до "Нафтогазу".

Дивися повний текст Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:16

Краще в метро, мости і велику кільцеву.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:21

  Rainbow написав:Краще в метро, мости і велику кільцеву.


так вони і будуть інвестувати у видобуток газу в метро... :mrgreen:
Slon_Nosov
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