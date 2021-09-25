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В Україні затвердили перелік
професій, для яких...

В Україні затвердили перелік професій, для яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20

В Україні затвердили перелік професій, для яких...

Пропонуємо до обговорення:
У МОЗі вважають, що окрім педагогів, зобов’язані зробити щеплення ще посадовці різних рівнів.

Дивися повний текст В Україні затвердили перелік професій, для яких обов’язкова вакцинація.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:21

"их отстранят от выполнения обязанностей" - что вкладывается в эту фразу? И что такое приказ по отношению к Закону? Ничего!
Но все принимают учителей за овец, которыми можно управлять как стадом.
Печально.
Omega
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