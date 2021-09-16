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Середня зарплата в Києві -
35 тис. грн - дослідження

Середня зарплата в Києві - 35 тис. грн - дослідження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29


В ЕС подняли вопрос об отмене безвиза - СМИ


В Евросоюзе обсуждают возможность отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает Радио Свобода.

Данный вопрос подняли, по данным издания, из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Отмечается, что соответсвующий документ был выпущен 27 сентября во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно ему, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:55

А когда повысят зарплату мед.работникам?Моя дочка с высшим образованием с риском для здоровья, работает в лаборатории с анализами по крови получает шесть тысяч несчастных гривень.
Я желаю иметь такую зарплату нашим депутатам и Президенту Зе.
oleg_cherkasov2611
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 16:11

Вот из-за таких фейковых новостей Киев стал самый конкурентный по раб. силе рынок. А реальная средняя зарплата оказываются выше в Одессе и Днепре.
alex7k
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:51

  oleg_cherkasov2611 написав:А когда повысят зарплату мед.работникам?Моя дочка с высшим образованием с риском для здоровья, работает в лаборатории с анализами по крови получает шесть тысяч несчастных гривень.
Я желаю иметь такую зарплату нашим депутатам и Президенту Зе.


Значит пора в официанты метить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:17

  pogorelets написав:Посчитали наверняка по ожиданиям:
треть кандидатов, ищущих работу в Киеве, согласны получать до 18,4 тыс. грн;
42% ищут работу с окладом до 36,8 тыс. грн;
17% ищут вакансии с окладом до 55,2 тыс. грн;
на более высокую заработную плату (от 73 тыс. грн) рассчитывают 10% соискателей Киева.


Наверное посчитали с учетом зарплат в 350 килогривен/месяц, которые получают всякие лещенки с наемами, а еще "маленькие" зарплаты у судей с прокурорами и т.д. и т.п.
antikkristall
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  #<123
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