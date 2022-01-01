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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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О.Bank 3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:11

Можливо маленька спроба із поверненням нормальної програми кешбеку? "Обіцяють на період 24.11-27.11 давати 7% на онлайн і навіть 5% на офлайн по деяким категоріям (ремонт, меблі, техніка, маркетплейси, одяг)"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:22

Re: О.Bank

в начале года закончился срок действия пластика, но в аппке перевыпустить на виртуальную было нельзя. снес аппку с телефона, сегодня установил. и уже даже работает перевыпуск виртуалок. думаете к середине 2024 сделают заказ пластика на новую почту или не стоит надеяться?
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:52

автопролонгація

Доброго дня! як зняти лонгацію,депозит відкриття у відділенні.Додаток бачить лонгацію але світить сірим і відмовити не дає
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:30

  sens написав:Доброго дня! як зняти лонгацію,депозит відкриття у відділенні.Додаток бачить лонгацію але світить сірим і відмовити не дає

Так що,як в ідеї з лонгацією???
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:03

Re: О.Bank

Є о.картка+ з кредитним лімітом. Підкажіть, чи тут чесний пільговий період (відсутність поборів в межах пільгового періоду за використані кредитні кошти) і чи є якісь плюшки (кешбек)?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:14

  Boundless написав:Є о.картка+ з кредитним лімітом. Підкажіть, чи тут чесний пільговий період (відсутність поборів в межах пільгового періоду за використані кредитні кошти) і чи є якісь плюшки (кешбек)?


честный
поборы у White Online есть, хз как у Окарты, наверно тоже есть - те самые 25 грн в мес если потратил, но мало, если не тратил вообще - нету

кешбека нет, разово мо CBO и прочим сделали за счет Мастеркард на BlackFriday, и все
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:43

Re: О.Bank

С чернопятничным кешбэком бублик прокинул или кому-нибудь выплатил?
Кащей
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