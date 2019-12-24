RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:56

Re: Sense Bank

  Arien написав:Неужели нельзя сразу было оговорить все условия?

Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:32

  moveton написав:Если всё оговоривать, то от АМКУ замечания не получить и придётся тосковать незамеченным.


Судя по перечню - все отличились.
Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 02:21

  Arien написав:Меня больше аптека удивляет, которая сама не в курсе, на что они с банком договорились.

Тю. Что может быть естественнее плохо информированной поддержки? Она и в самих банках частенько от клиентов узнаёт, как банк на самом деле работает. Вон, скоропостижно введённый в четверг комис от Укргаза на покупку в Дие яркий пример.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
2
6
