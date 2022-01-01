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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51
да, эти приколы с предавторизацией нужно помнить, всякие maudau и прочие сильпы такие же
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:31
Re: О.Bank
А як тут пільговий період рахується? На сайті інформації, окрім того, що це до 62 днів, не знайшов. Якщо витратив 28 грудня, коли треба погасити? В застосунку пише лише, що цього місяця немає мінімального платежу
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