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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

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О.Bank 2.9 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 09:23

  klug написав:
  WallNutPen написав:Гашу всегда в свой РД (для о.карты это день заключения договора)

Не зовсім, для карток відкритих після 25-го числа та до кінця місяця РД - 1-ше число. Для решти випадків дійсно - дата укладення договору.

В мене якраз такий випадок. Тобто я можу погашатися 1 числа?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:46

Чи є якесь обмеження за часом для валютообміну в додатку? Не дає обмінювати, хоча 3 години тому давало. Ліміти усі в нормі.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 16:48

Ідейка підлила кредлім, 75→112.
і це при тому що ці 75 в мінусі з початку січня.

mi respeto!
KVV
 
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