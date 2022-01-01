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О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2024 05:14
Ірина_ написав:
Ми розділили всі цифрові мобільні банки за проханням користувачів
Що характерно, підтримка Бублика заперечує, що вони нео/мобільний банк. Зокрема, коли у мене виникнули проблеми з перевипуском картки у відділенні, підтримка відмовилася вникати у предмет спору і заявила, що вони лише технічна підтримка застосунку і до тарифі не мають відношення, а усі питання варто вирішувати на місці зі співробітниками відділення Ідея Банку або шукати відповіді на сайті.
При тому, що де-юре вони праві, і ніякого Бублика дійсно не існує, як і інших "мобільних банків" в Україні, я вперше побачив, щоб покрив спадав так легко і так явно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:08
А что у банка за є-підтримка такая?
оформил карту, а в Дие нет её почему-то (
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emeta
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:52
emeta написав:
А что у банка за є-підтримка такая?
оформил карту, а в Дие нет её почему-то (
И у меня тож нема(
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guntherhouse777
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Додано: Вів 19 лис, 2024 10:04
Чи є зараз якийсь спосіб вивести власні кошти з О.картки кредитної без комісії чи з найменшою комісією? Не користувався нею вже дуже давно.
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Искатель
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:36
Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.
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ВIВ
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Додано: Вів 19 лис, 2024 19:39
Искатель
Можна купити ОВДП
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Amid
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Додано: Сер 20 лис, 2024 01:54
ВIВ написав:Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.
Это из реальной практики?А то так ведь можно и с бутылкой за 5-6 К остаться.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 09:42
Искатель написав:
Чи є зараз якийсь спосіб вивести власні кошти з О.картки кредитної без комісії чи з найменшою комісією? Не користувався нею вже дуже давно.
Питання було саме як зробити через додаток. Мінімальна комісія на переказ - 0,5%?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 10:43
ВIВ написав:Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.
Алкоголь возврату не подлежит
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ramzes4
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sens
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