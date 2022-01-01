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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.7 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 05:14

  Ірина_ написав:Ми розділили всі цифрові мобільні банки за проханням користувачів

Що характерно, підтримка Бублика заперечує, що вони нео/мобільний банк. Зокрема, коли у мене виникнули проблеми з перевипуском картки у відділенні, підтримка відмовилася вникати у предмет спору і заявила, що вони лише технічна підтримка застосунку і до тарифі не мають відношення, а усі питання варто вирішувати на місці зі співробітниками відділення Ідея Банку або шукати відповіді на сайті.

При тому, що де-юре вони праві, і ніякого Бублика дійсно не існує, як і інших "мобільних банків" в Україні, я вперше побачив, щоб покрив спадав так легко і так явно.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:08

А что у банка за є-підтримка такая?
оформил карту, а в Дие нет её почему-то (
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:52

  emeta написав:А что у банка за є-підтримка такая?
оформил карту, а в Дие нет её почему-то (

И у меня тож нема(
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:04

Чи є зараз якийсь спосіб вивести власні кошти з О.картки кредитної без комісії чи з найменшою комісією? Не користувався нею вже дуже давно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 19:36

Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.
ВIВ
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Искатель
Можна купити ОВДП
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 01:54

  ВIВ написав:Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.


Это из реальной практики?А то так ведь можно и с бутылкой за 5-6 К остаться.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 09:42

  Искатель написав:Чи є зараз якийсь спосіб вивести власні кошти з О.картки кредитної без комісії чи з найменшою комісією? Не користувався нею вже дуже давно.

Питання було саме як зробити через додаток. Мінімальна комісія на переказ - 0,5%?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 10:43

  ВIВ написав:Искатель
В Сильпо купить шо небудь дорогое и тут же сдать. Винцо например за 5-6 К там есть.
Отдают налом.

Алкоголь возврату не подлежит :lol:
ramzes4
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