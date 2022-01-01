Купити щось непотрібне. А потім продати щось непотрібне.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 тра, 2025 08:13
Додано: Чет 05 чер, 2025 11:20
o. bank - шахраї
Попав у неприємність оскільки мав справу з цим банком (O.Bank)
За наслідками "співпраці" можу повідомити, моє враження - просто Шахраї, яким паралельно на клієнтів, головне урвати грошей побільше вже і негайно.
На шляху до цієї мети - не гребують нічим.
Суть питання сиджу собі у пільговому періоді, все тихо мирно і спокійно і тут приходить одного ранку смска у Вас прострочена заборгованість перед банком у розмірі 0,00 грн. Погасіть негайно. Ну думаю якийсь технічний збій розіслали помилково але придивляюсь детальніше і бачу якісь не зрозумілі кілька тисяч гривень комісійних. Починаю вияснювати. Спочатку ніхто нічого не знає а потім виявляється значить змінили тарифи але про зміни не повідомили. Під час розрахунку по карті нарахували відсотки але про них не сказали (відсотки не висвітлились). Карта залетіла в технічний овердрафт але знову ж ні повідомлення , нічого - тишина. Через пів місяця присилають повіомлення, що борг 0 гривень 00 копійок - заплатіть. закриваю овердрафт - банк пише - ви в пільговому періоді - все добре. відкриваю за кілька днів рахунок - відсотки лупасять і далі по диких ставках (типу як на прострочку). За звернення з пропозицією трохи якось розіратися в ситуації - посилають подалі. Тому хто хоче зберегти свої нерви і гроші - навіть не дивіться в їх адресу. Шахраї.
Востаннє редагувалось kvv_new в Чет 05 чер, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 чер, 2025 13:22
Re: О.Bank
Додано: Чет 05 чер, 2025 15:38
так
Кащей так.
Додано: Чет 05 чер, 2025 17:23
Re: О.Bank
Ну тогда про новые тарифы сообщали, как положено, за месяц. Банк даже пуш/смс/вайбер- сообщение присылал с этой печальной новостью.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|