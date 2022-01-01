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Обслуговування в українських
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
4
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 08:13

  emeta написав:
  Amid написав:Искатель
Можна купити ОВДП


ЗаДИЯть лимит вроде как уже без комиссии не получится
Подскажите пожалуйста кто знает хоть в лс, как лимит освоить?

Купити щось непотрібне. А потім продати щось непотрібне.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:20

o. bank - шахраї

Попав у неприємність оскільки мав справу з цим банком (O.Bank)
За наслідками "співпраці" можу повідомити, моє враження - просто Шахраї, яким паралельно на клієнтів, головне урвати грошей побільше вже і негайно.
На шляху до цієї мети - не гребують нічим.
Суть питання сиджу собі у пільговому періоді, все тихо мирно і спокійно і тут приходить одного ранку смска у Вас прострочена заборгованість перед банком у розмірі 0,00 грн. Погасіть негайно. Ну думаю якийсь технічний збій розіслали помилково але придивляюсь детальніше і бачу якісь не зрозумілі кілька тисяч гривень комісійних. Починаю вияснювати. Спочатку ніхто нічого не знає а потім виявляється значить змінили тарифи але про зміни не повідомили. Під час розрахунку по карті нарахували відсотки але про них не сказали (відсотки не висвітлились). Карта залетіла в технічний овердрафт але знову ж ні повідомлення , нічого - тишина. Через пів місяця присилають повіомлення, що борг 0 гривень 00 копійок - заплатіть. закриваю овердрафт - банк пише - ви в пільговому періоді - все добре. відкриваю за кілька днів рахунок - відсотки лупасять і далі по диких ставках (типу як на прострочку). За звернення з пропозицією трохи якось розіратися в ситуації - посилають подалі. Тому хто хоче зберегти свої нерви і гроші - навіть не дивіться в їх адресу. Шахраї.
Востаннє редагувалось kvv_new в Чет 05 чер, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
kvv_new
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:22

Re: О.Bank

  kvv_new написав:Спочатку ніхто нічого не знає а потім виявляється значить змінили тарили але про зміни не повідомили. Під час розрахунку по карті нарахували відсотки але про них не сказали
Розрахунок был с МСС 6211?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 15:38

так

Кащей так.
kvv_new
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 17:23

Re: О.Bank

Ну тогда про новые тарифы сообщали, как положено, за месяц. Банк даже пуш/смс/вайбер- сообщение присылал с этой печальной новостью.
Кащей
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