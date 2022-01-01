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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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О.Bank

О.Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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О.Bank 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
4
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 14:22

Дзвонили з банку.
Після моєї відмови від кредиту готівкою/картки Блу запропонували підвищити кредлім по Окарті з 112 до 162.
Переглянувши кредісторію підвищили до 150.
Шахраї! :D
KVV
 
Повідомлень: 1416
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Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:11

Re: О.Bank

коли цю шляпу https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... yu-500-hrn нараховують? По правилам доба,а з блоку чи списання? МСС 4900 Кишмиш 100% манить)
Мизантрóп
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Повідомлень: 7457
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:31

Закрив останню кредитку тут (O.Card), не бачу ніякого сенсу у ній. Взагалі банк став абсолютно нецікавим. Відкривав ще у ті часи, коли давали кешбек за інтернет-оплати. Давно це було...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:47

Re: О.Bank

Закрив кредитку, написав заяву на ім'я голови правління щоб виключили номер з усіх баз і рекламних розсилок - щастя!!!. Майже два місяця- ні одного дзвінка з пропозицією кредита готівкою. Тільки з цієї причини потрібно закривати.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:49

  lel написав:Закрив кредитку, написав заяву на ім'я голови правління щоб виключили номер з усіх баз і рекламних розсилок - щастя!!!. Майже два місяця- ні одного дзвінка з пропозицією кредита готівкою. Тільки з цієї причини потрібно закривати.

Правильно,корявi Правила)
Мизантрóп
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Повідомлень: 7457
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
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