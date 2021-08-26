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Ідея Банк запровадив надання
всіх банківських послуг за...

Ідея Банк запровадив надання всіх банківських послуг за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15

Ідея Банк запровадив надання всіх банківських послуг за...

Пропонуємо до обговорення:
Нові та діючі клієнти Ідея Банку, котрі мають цифрові паспорти (ID-картки), зможуть пройти ідентифікацію через Дію для отримання всіх банківських послуг у всіх відділеннях банку по всій країні.

Дивися повний текст Ідея Банк запровадив надання всіх банківських послуг за допомогою застосунку Дія.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:15

Порадовало Дия.Пидпыс, ну чи Підпис чи Подпись но Пидпыс это перл
pogorelets
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Модератори: Ірина_, Модератор

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