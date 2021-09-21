Неможливо створити розумне місто без розуміння того, що в ньому відбувається, тому найкраще починати саме з контролю всіх процесів.
Дивися повний текст Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в Україні — експерт.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55
Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в...
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Дивися повний текст Як мобільний оператор може розвивати розумні міста в Україні — експерт.
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55
То есть оператор следит за нашим перемещением? И не просто так а Киевстар еще и сливает данные как минимум администрации города? заметьте без судебного на то решения.
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