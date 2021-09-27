Документ набирає чинності з 1 листопада поточного року.
Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27
В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні затвердили зміни до правил дорожнього руху.
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27
Изменения в ПДД должны быть следующими:
любой, выезжающий на дорогу, должен следовать ПДД. Соответственно, иметь права определенной категории.
Додано: Чет 30 вер, 2021 11:30
В самому
Краще б стандарти і правила привели у відповідність до європейських, щоб не протирічили здоровому глузду і одне одному.
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