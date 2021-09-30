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Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві...
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Столична теплоінфраструктура технічно готова до початку опалювального сезону.
Дивися повний текст Високі ціни на газ роблять опалювальний сезон у Києві близьким до критичного — Кличко
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R2
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
у Києві ж середня зп 35000, які проблеми? а пенсіонерам і тим у кого зарплата як в Україні - субсидію
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shlyocuk
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:20
В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?
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Кузя
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Додано: Чет 30 вер, 2021 17:43
Ну шо там, даешь олию по 140 и хлеб по 50?))
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mvi
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:46
Кличко знову бреше, для цих установ існує річний контракт і там немає ніяких 35грн.
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unicdima
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:46
Кузя написав:
В Европе цена 1000 кубов - 1000$. В Украине - 1310$. Откуда такие цены?
ну так с Европы-то его нужно еще привезти
а контрабанду на границе бесплатно не пропускают
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cohan
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:37
cohan написав:
ну так с Европы-то его нужно еще привезти
А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
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Джон
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:09
Джон написав: cohan написав:
ну так с Европы-то его нужно еще привезти
А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
Ну берите и везите, покажите как это делается
Думаю, премию в миллион баксов за такое выпишут легко
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anduzenko
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:26
Джон написав:
[quote="5306701: А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
Без терминала, Катар газ не продаст. Польша сначала построила терминал, потом заключила договор на поставку. Где будет строить терминал Украина?
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mikola963
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:09
mikola963 написав: Джон написав:
[quote="5306701: А почему не привезти его с Катара ? Там он раза в два дешевле...Вот Венгры заключили долгосрочный контракт с московитами, Польша раньше заключила контракты с Норвегией и США.. а что помешало еще во времена пАпередника пЭти заключить контракт с Катаром? Ведь насколько помню тогда цена вопроса стояла около 200 уе за тысячу кубов..Если был бы долгосрочный контракт а не еще годовая "срачка" по докупкам на хабах то продавая катарский газ можно было бы озолотиться сейчас)).
Без терминала, Катар газ не продаст. Польша сначала построила терминал, потом заключила договор на поставку. Где будет строить терминал Украина?
В Украине нет смысла строить терминал, пока Эрдоган не построит новый канал.
Есть варианты получать катарский газ без своего терминала, но видимо над этим вопросом никто не хочет работать, или это по-прежнему экономически невыгодно.
Хотя при цене газа $1000 и более - возможно уже и стало выгодно.
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Angelo77
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