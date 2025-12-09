RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи зростуть ціни на продукти
борщового набору через...

Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:18

Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через...

Пропонуємо до обговорення:
Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою.

Дивися повний текст
Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:18

Шановні читачі!

А що Ви бачите на цінниках сьогодні?
Чи погоджуєтеся з прогнозом Мінекономіки, що ціни на овочі залишаються стабільними, чи вже помітили перші ознаки весняного подорожчання?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості: як зростуть ціни на первинці у 2026 році
R2 » Пон 29 гру, 2025 09:34
1 3721
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 гру, 2025 09:34
kukharsimi
Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки»...
R2 » Вів 16 гру, 2025 07:47
2 1619
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 гру, 2025 15:30
Ірина_
Скільки коштів отримав бюджет із штрафів через Резерв+
R2 » Вів 09 гру, 2025 22:51
1 4453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 гру, 2025 22:51
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (713)
12.02.2026 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.