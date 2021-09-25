Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців (інфографіка).
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:14
Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців (інфографіка).
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:15
Правильно, щоб корова менше їла і давала більше молока, її треба менше годувати й більше доїти :)
Додано: Чет 30 вер, 2021 19:29
Сделайте налог в 80-100% получите колосcальное наполнение бюджета, правда один раз... до второго никто не доживет. Бизнесс надо лелеять и растить годами, а не хапужничать.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:17
Зачем работать легально, если пенсий в будущем всё равно не будет?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:45
Так ...если зарплаты в конвертах и вообще кеш это нормально...для вас а зачем платить налоги...и пенсии сюда сразу придать межнародные инвесторы...и ваши «бизнесы»...вылетят в трубу...если вы не можете а вернее не хочете реально чесно собирать налоги...то рано и позно за это прийдется ответить
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:45
Зато инспекция по труду существует годами, проверки проводит, видимо в чей-то карман собирает раз миллионы людей работают без оформления. И на эти бесполезные госструктуры на предлагают бюджетные деньги трать. Никаких налогов без реального сокращения госбездельников и дураков вроде гетманцевых.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:46
"Нологи" и так платятся всеми со всех покупок включая коммуналку (кроме некоторых мелких покупок на рынке или у частников).
Так что непонятно, зачем платить "на входе", если "на выходе" всё равно всех обилечивают, считай по второму кругу
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:32
Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев - А нафига она уже нужна?
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