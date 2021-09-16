Пацієнти можуть отримати медичну допомогу у приватних медзакладах безоплатно.
Дивися повний текст Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:12
Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:12
Ахах-ха-ха!!! Бог в помощь!)))
А опубликовать КОНКРЕТНЫЕ данные СКОЛЬКО оплачивает НСЗУ за КОНКРЕТНЫЕ медицинские услуги, слабо? И, желательно, в сравнении с прейскурантами частных клиник (хотя-бы усредненно плюс-минус по палате). ;) Думаю народ бы О-ОЧЕНЬ удивился...
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30
А есть реальные , так сказать, кейсы бесплатной реальной медицинской помощи в частных медучреждениях ? (не в известном стиле бесплатного медосмотра и максимум бесплатные перчатки-бахилы (ну может разве что вакцина от ковид19 ) , и на всё выявленное и невыявывленное - "будем рады вам помочь но по вот этому прайсу", а именно когда пациент реально получил медпомощь у частника и ему гос-во это как-то возместило ? желательно также чтоб потом еще не пришлось сталкиваться с услугами морга ).
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