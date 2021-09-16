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Як отримати допомогу у приватних
медзакладах безоплатно

Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:12

Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно

Пропонуємо до обговорення:
Пацієнти можуть отримати медичну допомогу у приватних медзакладах безоплатно.

Дивися повний текст Як отримати допомогу у приватних медзакладах безоплатно.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:12

Ахах-ха-ха!!! Бог в помощь!)))
А опубликовать КОНКРЕТНЫЕ данные СКОЛЬКО оплачивает НСЗУ за КОНКРЕТНЫЕ медицинские услуги, слабо? И, желательно, в сравнении с прейскурантами частных клиник (хотя-бы усредненно плюс-минус по палате). ;) Думаю народ бы О-ОЧЕНЬ удивился...
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:30

А есть реальные , так сказать, кейсы бесплатной реальной медицинской помощи в частных медучреждениях ? (не в известном стиле бесплатного медосмотра и максимум бесплатные перчатки-бахилы (ну может разве что вакцина от ковид19 :) ) , и на всё выявленное и невыявывленное - "будем рады вам помочь но по вот этому прайсу", а именно когда пациент реально получил медпомощь у частника и ему гос-во это как-то возместило ? желательно также чтоб потом еще не пришлось сталкиваться с услугами морга :mrgreen: ).
Alex2007
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